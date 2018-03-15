Mina'nın ailesi çelenk yerine bağış istedi
Birleşik Arap Emirlikleri'ne bekarlığa veda partisi için giden ve dönüş yolunda İran'da düşen uçakta bulunan Mina Başaran'ın ailesi, yakınlarından çelenk göndermeleri yerine Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmalarını istedi.
İran'da düşen Türk jetinde hayatını kaybeden Mina Başaran bugün Ataköy Beşinci Kısım'da ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Başaran'ın ailesi çelenk göndermek isteyenlerin çelenk yerine Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmasını istedi.
TÜRKİYE
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