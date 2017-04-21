Minibüslerde yeni dönem başlıyor
Minibüslerde yolcular arasında yaşanankoltuk kavgası yeni düzenleme ile son bulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetlei Müdürlüğü, tüm minibüs ve taksilere panik butaonu yerleştirmeye hazırlanıyor.
Bu sistem ile güvenli yolculuğun yanı sıra, güzergah ve konum takibi yapılması, toplu ulaşımın denetlenmesi, hız takibi ile kaza riskinin düşürülmesi hedefleniyor. Bundan sonra minibüs ya da taksi dolmuşlarda tacize ya da şiddete maruz kalan yolcu panik butonuna basacak. İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri tarafından geliştirilen sistemle uyarı hemen Toplu Ulaşım Merkezi'ne gelecek. Durum hemen polise bildirilecek. Panik butonuna basılan minibüs ya da dolmuş en yakın polis ekipleri tarafından durdurulacak
SABAH
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