Facebook Twitter Rss

Minibüslerde yeni dönem başlıyor

Minibüslerde yeni dönem başlıyor.25319
  • Giriş : 21.04.2017 / 09:03:00

Minibüslerde yaşanan kavgalara son verecek bir uygulama geliyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Minibüslerde yolcular arasında yaşanankoltuk kavgası yeni düzenleme ile son bulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetlei Müdürlüğü, tüm minibüs ve taksilere panik butaonu yerleştirmeye hazırlanıyor.

Bu sistem ile güvenli yolculuğun yanı sıra, güzergah ve konum takibi yapılması, toplu ulaşımın denetlenmesi, hız takibi ile kaza riskinin düşürülmesi hedefleniyor. Bundan sonra minibüs ya da taksi dolmuşlarda tacize ya da şiddete maruz kalan yolcu panik butonuna basacak. İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri tarafından geliştirilen sistemle uyarı hemen Toplu Ulaşım Merkezi'ne gelecek. Durum hemen polise bildirilecek. Panik butonuna basılan minibüs ya da dolmuş en yakın polis ekipleri tarafından durdurulacak

SABAH

Şenol Güneş: Alnımız ak ama üzgünüz

Beşiktaşlı Caner Erkin gözyaşlarını tutamadı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şırnak'tan acı haber: 1 şehit

Şırnak'tan acı haber: 1 şehit

Türkiye, bugün akşam saatlerinde gelen acı haberle yıkıldı. Teröristlerle çatışmaya giren bir asker

Ankara Valisi'nin Twitter'ı hacklendi

Ankara Valisi'nin Twitter'ı hacklendi

Ankara Valisi'nin Twitter hesabı bilgisayar korsonları tarafından hacklendi.

 

Can Dündar hakkında 2 yıla kadar hapis

Can Dündar hakkında 2 yıla kadar hapis

Gazeteci Can Dündar hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

İcra ihalesinde silahlar konuştu

İcra ihalesinde silahlar konuştu

UFO'nun icardan satılan fabrika binaları için düzenlenen ihalede olay çıktı.

 

Tünelde feci kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Tünelde feci kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Artvin'in Borçka ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.

15 Temmuz şehidinin adı verildi!

15 Temmuz şehidinin adı verildi!

Iğdır Havalimanı'na 15 Temmuz şehidinin adının verildiği açıklandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya