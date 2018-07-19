Minik Leyla'nın babası ilk kez konuştu
Bayramın ilk günü dedesinin köyünde kaybolan ve günler sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in cinayeti ile ilgili babasının amcasının oğlunun tutuklanmasına ilişkin babası Nihat Aydemir'den açıklama geldi.
Nihat Aydemir, "Dosyada gizlilik kararı var. Ne olduğunu bu kişinin hangi delillerle tutuklandığını bilmiyoruz. Resmi açıklamanın yapılmasını bekliyordum. Resmi açıklama yapıldıktan sonra gereken açıklamayı ben de yapacağım. Kimseyi suçlamamız yersiz olur" dedi.
HÜRRİYET
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