Minik Muhammet Hüseyin'den acı haber
Minik bebek Muhammet Hüseyin'den kötü haber geldi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde verem teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 1,5 yaşındaki Muhammet Hüseyin Şimşek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gürpınar Mahallesi'nde oturan Serkan Şimşek'in oğlu Muhammet Hüseyin Şimşek, 10 gün önce fenalaşarak ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılmış, kalbi duran ve doktorlarının müdahalesi ile tekrar hayata tutunan küçük çocuk ambulans helikopter ile Konya Meram Tıp Fakültesine götürülmüştü.
Dün fenalaşarak tekrar kalbi duran minik Muhammet Hüseyin doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. İlik nakli bekleyen ve uygun ilik bulunan Muhammet yakın bir zaman sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kemik iliği nakli olacaktı.
Acılı baba Şimşek, oğlu Muhammet'i Sungurlu'da defnetmek için Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i arayarak yardım istedi. Acılı babanın isteğini geri çevirmeyen Başkan Şahiner cenaze aracını Konya'ya yolladı.
Tgrt
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