Minikler dünya turunu tamamladı
Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin minik ziyaretçileri için hazırladığı “Cem Amca ve Baba Dodo ile Dünyayı Geziyoruz” etkinliği Mısır ve Afrika’nın da keşfedilmesiyle tamamlandı.
Küçükten büyüğe herkesin gönlünce eğlenebildiği birbirinden renkli aktivitelere imza atan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, “Cem Amca ve Baba Dodo ile Dünyayı Geziyoruz” etkinliğinde minik ziyaretçilerine Meksika, İtalya, Mısır ve Afrika’yı tanıma fırsatı sundu. Piazza’nın minik ziyaretçileri, ülkelerin tarihini, kültürünü ve güzelliklerini öğrenmenin yanı sıra bilgi edindikleri ülkelerin oyunları oynayıp, şarkılarını söyleyerek eğlendi. Unutulmaz anlar yaşayan minikler, etkinlik sonunda 4 ülkenin de yer aldığı “Dünyayı Geziyoruz” sertifikasının sahibi oldu.
Rehberleri Cem Amca ve onun eğlenceli kuklası Baba Dodo eşliğinde 10 Aralık Cumartesi günü Meksika’yı, 11 Aralık Pazar günü İtalya’yı, 24 Aralık Cumartesi günü Mısır’ı ve 25 Aralık Pazar günü ise Afrika’yı keşfeden çocuklar, dünya turunu tamamlamış oldu.
Piazza AVM’nin Çocuk Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikler, yeni yılda da aileleri ile birlikte alışverişe gelen çocuklara birbirinden eğitici ve eğlenceli anlar yaşatacak.
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