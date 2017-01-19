Miniklerin karne heyecanı
Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Anne Çocuk Kampüsü’deki minikler, karne sevinci yaşadılar. Anneler de, ilk karnelerini alan evlatlarıyla bu heyecana ortak oldular ve duygu dolu anlar yaşadılar. Öğretmenleriyle hem eğlenen hem de öğrenen minikler, ilk dönemi başarıyla tamamladılar ve yarıyıl tatiline 'Merhaba' dediler.
ÖĞRETMENLERLE HATIRA FOTOĞRAFI
İlk karnelerini alan minikleri, Anne Çocuk Kampüsü Sorumlusu Mehtap Kayaalp de yalnız bırakmadı. Kayaalp, çocukların gelişim sürecinden bahsederek yeni dönemde daha yoğun ve çocuklar için faydalı eğitim ve etkinlikler yapacaklarını söyledi. 400 öğrencinin karne aldığı bu özel günde minikler, öğretmenleriyle çektirdikleri fotoğraflarla bu anları ölümsüzleştirdiler. Günün sonunda anne ve çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
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