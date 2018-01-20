Minniğ Havalimanı vuruldu
Türk savaş uçakları, PKK/PYD terör örgütünün elindeki Minniğ Havalimanı'nı vurdu. Bu havalimanı, ABD'nin terör örgütü PKK/PYD'ye silah sevkederken kullandığı havalimanıydı.
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