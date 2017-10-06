Mircea Lucescu: Maçı kafamda çok oynadım
Fatih Terim'in görevden alınması sonrası yerine geçen Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İzlanda maçı ile ilgili iddialı konuştu.
“Organize oynuyorlar, güçlüler ama büyük hatalar da yapıyorlar”... “Bir aydır Riva’da yaşıyorum. Maç bizim istediğimiz gibi oynanacak” ...“Yarın (bugün) daha güçlü oldu- ğumuzu onlara göstereceğiz”
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu dün Arda Turan’la birlikte maça yönelik bir basın toplantısı yaptı. “İzlandalılara karşı çok daha büyük güçte olduğumuzu göstermek istiyoruz” vurgusu yapan Rumen çalıştırıcı, “Sakinliği korumak çok önemli. Bu cesaret ister ve aynı zamanda güven ister. İki ekip de üst seviyede Futbol oynuyor. İzlanda uzun zamandır beraber oynuyor ve birbirlerini iyi tanıyorlar. Organize ve disiplinli bir ekip. Fizik güçlerini ortaya koyan, uzun toplarla oynayan ancak büyük hatalar yapan bir takım” dedi.
“Hiç bir ikili mücadeleyi kaybetmemeliyiz. Buna karşı koyacak fizik gücüne sahibiz. Bizim teknik oyuncularımız çok daha fazla ve kaliteli. Sakin ve sabırlı olmamız lazım. Hata yapacak bir duruma düşmemeliyiz” sözlerini kullanan Luce, “Ekibime büyük güvenim var. Tecrübeli oyunculardan kurulu bir ekibiz. Kariyerlerinde bu tip maçları oynamış oyuncularımız var. Böyle maçları nasıl bitireceklerini iyi biliyorlar. Tek düşüncem rakibin istediği gibi değil bizim isteğimize göre oynamak. Maçı kafamda birçok kere oynadım. Bir aydır Riva’da yaşıyorum” şeklinde konuştu.
FIFA’nın kendisine verdiği 1 maçlık cezayla ilgili olarak Lucescu, “Açıkçası bu konuyla ilgili çağrılıp dinlenilmek isterdim. Avrupa futbolunda 50 yıldan fazla tecrübeye sahip olarak bunu hak ediyordum. Benim ekibime karşı mağlubiyete mâl olan hakeme hak verildi. Herkes biliyor ki ben cezalandırıldım” derken Sabri’nin performansıyla millî takımı hak ettiğini dile getirdi. Luce bugünkü maç için takımda büyük sürprizler olmayacağını ekledi.
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