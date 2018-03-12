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Mirgün Cabas ile Tuba Ünsal boşanıyor

Mirgün Cabas ile Tuba Ünsal boşanıyor.15379
  • Giriş : 12.03.2018 / 14:50:00

Ünlü gazeteci Mirgün Cabas ile oyuncu Tuba Ünsal boşanıyor.

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Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

5 yıl önce büyük bir aşkla Berlin'de dünya evine giren Mirgün Cabas-Tuba Ünsal çiftinden kötü haber geldi. Gözde çiftin Cihangir'de ayrı evlere çıktığı öğrenildi.

TRT

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