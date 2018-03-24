Mısır'da büyük patlama: Ölü ve yaralılar var!
Mısır'ın İskenderiye'de patlama yaşandı. Bir otelin yakınlarında meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.
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