Mısır'dan akılalmaz Kudüs hamlesi!
ABD basınında yer alan iddiaya göre, Mısır istihbaratından bir yetkili ülkenin en çok izlenen televizyon programlarının sunucularını arayarak Kudüs'ün kendileri için o kadar önemli olmadığı konusunda izleyicileri ikna etmesini istedi.
Yüzbaşı Eşref al-Kholi isimli istihbarat yetkilisinin telefon konuşmasında, "Diğer Arap kardeşlerimiz gibi Kudüs kararını kamunun önünde kınayacağız" dediği öne sürüldü.
''KUDÜS'ÜN RAMALLAH'TAN NE FARKI VAR''
Filistin Yönetimi'nin Ramallah'la yetinmesi gerektiğini belirten istihbarat yetkilisinin yaptığı telefon konuşmalarında "Kudüs'ün Ramallah'tan ne farkı var?" dediği belirtildi.
Kholi'nin konuştuğu isimlerden birisi olan sunucu Azmi Megahed kayıtların doğru olduğunu kabul etti. Magahed, "Eşref benim arkadaşım ve sürekli konuşuyorum. Bir başka intifada kötü olur. Telefon kayıtlarında duyduğunuz şeyleri kamunun önünde söylemekten de çekinmem." ifadelerini kullandı.
Hürriyet
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