Miss Turkey finalisti: Allah belanızı versin
Dün akşam gerçekleştirilen yarışma sonrası şoke eden olay. Miss Turkey finalisti Gözde Baddal, sonuçların açıklanması sonrası sosyal medya hesabı üzerinden sert paylaşımlarda bulundu.
20 finalist arasında yer alan ancak ilk 10'a girmeyi başaramayan Battal, öfkesini Twitter sayfasıda dile getirdi.
"Allah hepinizin belasını versin. Yalak değiliz diye bunlar oluyor hep. Kendimi yedirtmem kimseye anlatabildim mi?"
HÜRRİYET
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