Facebook Twitter Rss

MİT, Gabon'da 3 FETÖ'cüyü paketledi

MİT, Gabon'da 3 FETÖ'cüyü paketledi.15458
  • Giriş : 10.04.2018 / 12:42:00
  • Güncelleme : 10.04.2018 / 12:42:10

MİT, Gabon'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na baskın yapıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Milli İstihbarat Teşkilatı, Gabon'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.

FETÖ'nün Gabon  yapılanması içindeki Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal, MİT'in  operasyonuyla ele geçirildi.

Gabon'un başkenti Librevil'den özel uçakla getirildikleri Türkiye'de  adli makamlara teslim edilen elebaşların sorgusu sürüyor.

FETÖ/PDY mensuplarının üzerinde örgütsel dokümanlar, 20 bin 800 ABD  doları, 12 milyon Orta Afrika frangı (yaklaşık 91 bin 711 TL) ve muhtelif  elektronik haberleşme cihazları bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Özpınar hakkında Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği   ve Seydişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma"  suçundan arama ve yakalama kayıtları bulunuyor.

Gabon'un başkenti Librevil'deki "Uluslararası Türk Gabon Okulu" müdürü  olarak görev yapan Özpınar, mayıs 2017 itibarıyla Kenya çapında faaliyet gösteren  "Işık Akademileri" (Light Academy) adlı örgüt yapılarının eğitim koordinatörü ve  genel direktörü pozisyonundaydı.

Özpınar'ın FETÖ/PDY'nin Bylock haberleşme uygulamasını kullandığı da  tespit edilmişti.

Yakalanan elebaşlardan Demirönal hakkında da Ankara 5. Sulh Ceza  Hakimliği mahkemesinin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlamasıyla aldığı  tutuklama ve yakalama kaydı bulunuyor.

Demirönal, FETÖ/PDY'nin Gabon yapılanmasına ait Işık Okulları'nda  (eski adı Ecole Privée International Turco-Gabon) müdür olarak görev yapıyordu.

Akbaş hakkında ise Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ile Osmaniye 2. Sulh  Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arama ve  yakalama kaydı var.

Bylock kullanıcısı Akbaş, Gabon’da "Işık Okulları'nın genel  müdürlüğü"nü yaparken, örgütün Avrupa’dan Afrika'ya yaptığı para transferi  faaliyetini yönetiyordu.

Gabon'daki üst düzey isimlerin 23 Mart'ta Gabon güvenlik güçleri  tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

MİT, FETÖ'yle mücadele çerçevesinde örgütün yurt dışı yapılanmasını  çökertmek amacıyla onlarca ülkede operasyon düzenleyerek çok sayıda elebaşını  Türkiye'ye getirmiş ve adli makamlara teslim etmişti.

TRT

Baykal için flaş iddia!

Elazığ'da FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

İncirlik'te alarm!

İncirlik'te alarm!

ABD'nin Adana'daki İncirlik Üssü'nde büyük bir panik yaşandı.

 

Vapur seferleri iptal edildi

Vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da kendisini gösteren yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

Antalya'daki saldırıda Rus mafyası iddiası

Antalya'daki saldırıda Rus mafyası iddiası

Antalya'daki saldırıda Rus mafyası şüphesi ortalığı karıştırdı.

 

Limanlarda DEAŞ ve FETÖ alarmı

Limanlarda DEAŞ ve FETÖ alarmı

Türkiye'deki limanlarda DEAŞ ve FETÖ konusunda alarm verildi.

Adana'da öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı

Adana'da öğrenci servisi devrildi: 15 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde öğrencileri taşıyan midibüs kaza yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya