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MİT Müsteşarı 'başkan' oldu!

MİT Müsteşarı 'başkan' oldu!.14941
  • Giriş : 09.07.2018 / 16:08:00

'MİT İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı' ibaresi yeni KHK ile değiştirildi.

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Sepet Beşik

Resmi Gazete'de yayınlanan 701 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 'MİT İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı' ibaresi 'MİT', 'Müşteşar' ibaresi ise 'Başkan' olarak değiştirildi.

KHK il Milli İstihbarat Teşkilatı'nda değişiklikler yapıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı" ibaresi "MİT" olarak değiştirilirken, "Müsteşar" ibaresi ise "Başkan" şeklinde düzenlendi.

2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Genel Sekreterliği Kanunu" yürürlükten kaldırıldı.

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