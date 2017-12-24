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MİT personeline istifa hakkı!

MİT personeline istifa hakkı!.22115
  • Giriş : 24.12.2017 / 08:45:00

Yeni KHK ile Milli İstihbarat Teşkilatı personeline istifa hakkı getirildi.

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Sepet Beşik

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında yeni çıkarılan 2 yeni Kanun Hükmünde Kararname'de önemli kararlar yer aldı. Yeni KHK ile MİT personeline yazılı başvuruyla istifa hakkı getirildi.

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde  Kararnameye göre, MİT fiili kadrosuna atanan personel teşkilata yazılı olarak  müracaat etmek suretiyle istifa edebilecek. İstifa müracaatında bulunan personel  hakkında; uhdesinde bulunan bilgi, belge ve kayıtlar, yürüttüğü faaliyetler,  takip ettiği iş ve işlemler ile kullanımında bulunan kaynak ve diğer hususlara  ilişkin olarak teşkilat tarafından bir rapor oluşturulacak  ve bu rapor sonucuna  göre işlem yapılacak.

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