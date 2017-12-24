MİT personeline istifa hakkı!
15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında yeni çıkarılan 2 yeni Kanun Hükmünde Kararname'de önemli kararlar yer aldı. Yeni KHK ile MİT personeline yazılı başvuruyla istifa hakkı getirildi.
Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, MİT fiili kadrosuna atanan personel teşkilata yazılı olarak müracaat etmek suretiyle istifa edebilecek. İstifa müracaatında bulunan personel hakkında; uhdesinde bulunan bilgi, belge ve kayıtlar, yürüttüğü faaliyetler, takip ettiği iş ve işlemler ile kullanımında bulunan kaynak ve diğer hususlara ilişkin olarak teşkilat tarafından bir rapor oluşturulacak ve bu rapor sonucuna göre işlem yapılacak.
MİLLİYET
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