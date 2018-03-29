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MİT'ten FETÖ'nün Balkan yapılanmasına darbe

MİT'ten FETÖ'nün Balkan yapılanmasına darbe.22115
  • Giriş : 29.03.2018 / 15:31:00

MİT, FETÖ'nün Balkan yapılanmasına büyük bir darbe indirildi.

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Sepet Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın Balkan yapılanmasına karşı harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı 6 örgüt üyesini ülkeye getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Balkan ayağına ağır darbe indirerek, örgütün 6 üst düzey elemanını Türkiye'ye getirdi.

güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı.

Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina adlı şahıslar, MİT tarafından özel bir uçakla Türkiye'ye getirildi.

FETÖ/PDY mensuplarının adli makamlara teslim edildiği öğrenildi.

TRT

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