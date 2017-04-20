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MİT TIR'ları savcısı tutuklandı!

MİT TIR'ları savcısı tutuklandı!.22880
  • Giriş : 20.04.2017 / 17:43:00
  • Güncelleme : 20.04.2017 / 17:45:25

MİT TIR'larını durduran savcı Kavalcıoğlu ile ilgili karar verildi.

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MİT TIR'larını durduran savcı eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Kavalcıoğlu ile ilgili karar verildi. Hatay'da MİT TIR'larını durdurarak arama yapmak isteyen ve itiraz eden savcının 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklandığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Harem Otogarı'nda 16 Nisan'da gözaltına alınan eski savcı Kavalcıoğlu, İstanbul'daki işlemlerin ardından Ankara'ya getirildi.

Kavalcıoğlu, Ankara Adliyesi'nde, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen Kavalcıoğlu'nun, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Kavalcıoğlu, "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

Hatay'da, 2014'te MİT'e ait TIR'ları durdurarak arama yapmak isteyen ve kendisine itiraz eden MİT görevlisini "Burada kral benim" diyerek tehdit ettiği ileri sürülen Kavalcıoğlu, süreç içinde meslekten ihraç edilmiş ve hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

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