Mizah dergisi Penguen kapatılıyor!
Türkiye'nin ünlü mizah dergisi Penguen kapatılıyor. Perguen'in kapatılma nedeni olarak maddi imkansızlıkları gösterirken 4 sayı sonra kapanacağı bildirildi. Dergi, Metin Üstündağ, Bahadır Baruter, Selçuk Erdem ve Erdil Yaşaroğlu tarafından kurulmuştu.
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