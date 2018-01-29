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Mobilya devi IKEA'nın sahibi hayatını kaybetti

Mobilya devi IKEA'nın sahibi hayatını kaybetti.50427
  • Giriş : 29.01.2018 / 11:39:00
  • Güncelleme : 29.01.2018 / 11:41:46

Dünyaca ünlü mobilya devi IKEA'nın sahibi hayatını kaybetti.

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Başarı hikayesi ile herkesin takdir ettiği dünyaca ünlü mobilya devi IKEA'nın sahibi olan milyarder Ingyar Kamprad 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü iş adamının evinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Smaland bölgesinde 1926 yılında doğan Ingvar Kamprad, 1943 yılında ilk IKEA mobilya mağazasını açmıştı.

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