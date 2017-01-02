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Modacı Barbaros Şansal sınır dışı ediliyor

Modacı Barbaros Şansal sınır dışı ediliyor.20296
  • Giriş : 02.01.2017 / 17:50:00

Ünlü modacı Barbaros Şansal'ın gözaltına alındığı ve sınır dışı edileceği öğrenildi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanlığı ünlü modacı Barbaros Şansal'ın sınır dışı edilmesi için çalışma başlattı.

Yılbaşı tatili Kıbrıs'a giden Barbaros Şansal, sosyal medya hesabından Türkiye'ye ağır hakaretler ettiği görüntüleri yayınlamıştı.

KKTC İçişleri Bakanlığı Şansal’ın hakaret dolu sözlerinin tepki toplamasının ardından harekete geçti. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Barbaros Şansal’ın gözaltına alındığı öğrenildi. Elverişsiz hava şartları nedeniyle Barbaros Şansal’ın sınır dışı edilme işlemi ertelenirken, ünlü modacının hafta içerisinde sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Lefkoşa Ercan Havalimanında 11 Mayıs 2015 tarihinde üzerinde uyuşturucu ile yakalanan Barbaros Şansal'a bir ay hapis cezası verilmişti. Şansal'ın cezasını tamamladıktan sonra Türkiye'ye sınır dışı edilmesi gerekirken dönemin İçişleri Bakanı tarafından tolerans gösterilerek alınan sınır dışı edilmesine kararı yerine getirilmemişti.

NE DEMİŞTİ?

Barbaros Şansal, Reina katliamından önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bana sefaletin adını yazabilir misin Abidin? Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz ve tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başını giderken, sizler hâlâ yeni yılı mı kutluyorsunuz?" ifadesini kullamıştı.

BARBAROS ŞANSAL KİMDİR?

Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Barbaros Şansal, 10 Temmuz 1957 yılında Ankara’da doğdu. Şişli Özel Dost İlkokulu, Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı Pansiyonlu İlkokulu, Site Koleji, İstanbul Alman Lisesi, İzmir Fatih Koleji, İstanbul Vefa Lisesi, İstanbul Maltepe Lisesi, İstanbul Fenerbahçe Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi'nde eğitim gören Barbaros Şansal, eğitimini Londra'da tamamladı. LGBT hakları savunuculuğu ve savaş karşıtı kişiliğiyle bilinen ancak modaco kimliğiyle ön plana çıkan Barbaros Şansal, "toplu iğne" ve Skytürk'te "çengel iğne " isimli programları yaptı.

"3. SINIF HAMUR KAĞIDA MÜREKKEBİ HAYATLAR" isimli bir kitap yazdı. Ayrıca Matthew Frederick ve Alfredo Cabrera adlı yazarların yazdığı "Moda okulunda öğrendiğim 101 şey" isimli kitabı Türkçeye çevirip yayınladı. Marmara üniversitesi ve Ankara Başkent Üniversitesinde "Moda tarihii" dersleri verdi. 

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