Monaco- Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Şampiyonlar Lifi 3. Grubu 3. hafta maçlarında heyecan devam ediyor. Beşiktaş'ın Monaco ile karşılaşacağı maç TRT1 ekranlarından izlenebilecek.
Şampiyonlar Ligi'ne muhteşem bir başlangıç yapan Beşiktaş 3. maçında Monaco deplasmanına gidiyor. Siyah-beyazlılar 3'te 3 yaparak gruptan çıkma adına çok önemli bir avantaj yakalamanın peşinde olacak. Monaco'nun ise grupta sadece 1 puanı bulunuyor.
Şampiyonlar Ligi G Grubu 3'üncü maçında 17 Ekim Salı günü Monaco ile Beşiktaş arasında yapılacak karşılaşmaya Türk taraftarlar alınmayacak.
Monaco kulübünden '' 2. Luis Stadı'nda güvenlik önlemleri arttırıldı'' başlığıyla yayınlanan açıklamada, ''Fransa'da olağanüstü hal koşullarının uzatılmasının ardından, Beşiktaş taraftarının prenslik sınırlarına girmeleri yasaklanmıştır'' ifadesine yer verildi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da, grup müsabakaları boyunca deplasmana taraftar götürülmeyeceğini duyurmuştu.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Fikret Orman yüzünden intihar noktasına geldi
Gültekin Öbek, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yüzünden intihar noktasına geldi.
Ergün Penbe: Arda G.Saray için canını verir!
Galatasaray'ın eski kaptanlarından Ergün Penbe, Arda Turan ile ilgili açıklama yaptı.
Kavga eden Caner ile Talisca'nın arası düzeldi
Soyunma odasında kavga eden Caner ile Talisca'nın arası düzeldi.
Tolgay Arslan'dan flaş sözleşme açıklaması
Beşiktaşlı oyuncu Tolgay, kariyeri ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Suriye'nin Dünya Kupası hayalleri suya düştü!
2018 Dünya Kupası'na katılmak için büyük yol kat eden Suriye Milli Takımı'nın hayalleri son anlarda
Beşiktaş Kulübü, Sergen'i transfer etti!
Beşiktaş Kulübü, oyuncu Sergen Yalçın'ı transfer ettiğini açıkladı.