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Monaco- Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Monaco- Beşiktaş maçı hangi kanalda?.17626
  • Giriş : 12.10.2017 / 08:47:00

Beşiktaş salı günü saat 21.45'te Monaco ile karşı karşıya gelecek.

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Beşik Modelleri

Şampiyonlar Lifi 3. Grubu 3. hafta maçlarında heyecan devam ediyor. Beşiktaş'ın Monaco ile karşılaşacağı maç TRT1 ekranlarından izlenebilecek.   

Şampiyonlar Ligi'ne muhteşem bir başlangıç yapan Beşiktaş 3. maçında Monaco deplasmanına gidiyor. Siyah-beyazlılar 3'te 3 yaparak gruptan çıkma adına çok önemli bir avantaj yakalamanın peşinde olacak. Monaco'nun ise grupta sadece 1 puanı bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi G Grubu 3'üncü maçında 17 Ekim Salı günü Monaco ile Beşiktaş arasında yapılacak karşılaşmaya Türk taraftarlar alınmayacak.

Monaco kulübünden '' 2. Luis Stadı'nda güvenlik önlemleri arttırıldı'' başlığıyla yayınlanan açıklamada, ''Fransa'da olağanüstü hal koşullarının uzatılmasının ardından, Beşiktaş taraftarının prenslik sınırlarına girmeleri yasaklanmıştır'' ifadesine yer verildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da, grup müsabakaları boyunca deplasmana taraftar götürülmeyeceğini duyurmuştu.

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