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Monaco'dan Galatasaraylı Bruma'ya teklif

Monaco'dan Galatasaraylı Bruma'ya teklif.19661
  • Giriş : 15.02.2017 / 10:11:00

Monaco, Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Bruma'ya teklif sundu.

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Sezon başında Monaco Prensliği'nin takımından gelen teklifi değerlendirmeyen Galatasaray bu defa transferi gündemine aldı.

Kırmızı-beyazlı ekibin sezon sonunda bir kez daha Cimbom'un kapısını aşındıracağı öğrenildi.

Monaco'nun bu kez 20 milyon Euro'yu bulacak bir teklif önereceği kaydedildi.

22 yaşındaki Portekizli yıldızın sözleşmesi 2018'de sezon sona eriyor.

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