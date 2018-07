Morgan Freeman için ilginç taciz savunması

Türkiye'de ve dünyada ünlü erkeklere yönelik taciz iddiaları devam ediyor. Son olarak 8 kadını taciz ettiği öne sürülen Morgan Freeman ile ilgili Suzanne Somers,ilginç bir açıklama yaptı.Sekiz kadın tarafından yöneltilen cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Oacar'lı aktör Morgan Freeman'ı oyuncu Suzanne Somers savunarak, "Büyük flörtözdür" dedi.Oscar’lı aktör Morgan Freeman, mayıs ayında, sekiz kadın tarafından yöneltilen cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.Oyuncu Suzanne Somers, 80 yaşındaki aktörü savundu.Bir televizyon programına katılan 71 yaşındaki Somers, Freeman’ı “büyük flörtöz” olarak tanımladı.Somers, “Morgan Freeman büyük bir flörtözdür. Ben onu çok iyi tanıyorum. Sizi görür ve elbisenizi beğenir, saçınızı beğenir. Pek çok şeyi beğenir” dedi.CNN televizyonu, sekiz kadının film setinde veya prodüksiyon şirketinde Freeman tarafından taciz edildiğini iddia ettiğini bildirmişti. Başka kadınlar da Freeman'in çekimler sırasında uygunsuz davranışlarda bulunduğunu, imalı yorumlar yapıp kendilerini elle taciz ettiğini iddia etmişti.Kadınlardan biri, Going In Style filmi çekimi esnasında Freeman’ın, kendisinin arkasına geçerek eteğini kaldırmaya çalıştığını anlatmıştı.Freeman, iddialar üzerine yayımladığı mesajda, "Çevresindeki kadın ve erkeklerin saygı duyulmak ve kendilerini rahat hissedebilmek istedikleri ihtiyacını duyan biri olduğumu itiraf ediyorum. Her zaman düşündüğüm gibi algılanmadığım anlaşılıyor" demişti.Freeman'ın mesajı, "Yanlış anlaşılmaması için şunu izah etmek isterim: Hiçbir zaman çalıştığım çevrede müphem bir ortam yaratmadım. Kadınları taciz etmedim. Kimseye seks karşılığında iş ve kariyer vaat etmedim. Ettiğime dair açıklamalar külliyen yanlıştır" şeklinde devam etmişti.NTV