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MOSSAD Başkanı, Trump'la buluştu

MOSSAD Başkanı, Trump'la buluştu.13622
  • Giriş : 06.02.2017 / 08:17:00

ABD Başkanı Trump'ın MOSSAD Başkanı Yossi Kohen ile gizlice buluştuğu iddia edildi.

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20 Ocak'ta görevi Barack Obama'dan devralan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Trump'ın Washington'da İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD Başkanı Yossi Kohen'le görüştüğü öğrenildi.

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, Kohen ile Trump’ın üst düzey danışmanları arasında Washington'da gizlice gerçekleşen görüşmede İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Yaakov Negel de yer alırken, söz konusu görüşmede Tel Aviv ile yeni ABD yönetimi arasında siyasi koordinasyonun devamlılığı ele alındı.

Temasın, Başkan Trump’ın görevi devralışının ikinci gününde gerçekleştirildiğine dikkat çekilen haberde, söz konusu görüşmede İsrail-Filistin sorununun yanı sıra İran ve Suriye’deki durumun da ele alındığı ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden de söz konusu gizli görüşmenin gerçekleştiği teyit edilirken, içeriğine dair bilgi verilmedi. 

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