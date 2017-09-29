Mosturoğlu: Bizim futbolcularımız ahlaksız mı?
Olaylı derbi sonrası sert açıklamalar yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a cevap veren Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu 'Efendi Beşiktaş' söylemini eleştirdi.
Her cümlesi ayrı gündem oluşturacak bir basın toplantısı düzenleyen Mosturoğlu, samimiyetsizlikle itham ettiği Orman’ın konuşmalarıyla Süper Lig’deki diğer 17 kulübü rencide ettiğini belirtti. Fikret Orman’ın sürekli kullandığı ‘Efendi Beşiktaş’ ifadesine dikkat çeken Mosturoğlu, “Bu bir sıfat ise insanların size söylemesi gerekir. Yok, isim ise buyuran, emreden kişi anlamına gelir ki, Fenerbahçe buna izin vermez” dedi. Orman ‘Bizim takımdaki oyuncular çok ahlaklı’ diyor. Diğer futbolcular ahlaksız mı? Rencide ediyor. Böyle efendilik olmaz” dedi.
Derbide haklı bir galibiyet aldıklarının altını çizen Şekip Mosturoğlu, “Futbolun adaletine göre Fenerbahçe’nin kazanması gerekiyordu, öyle de oldu” derken, “Leipzig maçı sonrası Fikret Orman ‘İyi niyetle oynamak isteyen sporcular vardı, o yüzden keyifli bir akşam oldu’ açıklamasını yaptı. Bu sözlere aynen katılıyorum. Kadıköy’de Pepe, Medel, Oğuzhan, Quaresma iyi niyetle sahaya çıksaydı, iyi bir maç olabilirdi. Valbuena’dan çalım yiyen Quaresma’yı tekme atmaya götüren sebep nedir? Babel’in vatandaşı Janssen’e yaptıkları nedir? Basit bir çıkarımla ya Anadolu Yakası’nın havası, ya da Quaresma aynı hareketleri yaptığında kırmızı kart gösterilmemesi diyebilirim” değerlendirmesinde bulundu.
Fikret Orman’ın geçen sezon kupa maçında yaşananları hatırlaması gerektiğini dile getiren Şekip Mosturoğlu, “Sanırım Hasan Çetinkaya’nın başının yarıldığını, Şenol Güneş’in futbolcumuzun boğazına sarıldığını, hakemlere, teknik heyetimize koridorlarda saldırıları olduğunu görmedi” dedi. Leipzig maçında Fenerbahçe’ye edilen küfürlü tezahüratlara vurgu yapan Mosturoğlu, “Orman’ın derbiyle ilgili söylediği tek doğru şey ofsayt pozisyonu. Orada da düdük çalıyor ve oyun duruyor. Bir tek bu pozisyonda haksızlık var diye galibiyete gölge düşürmeye çalışıyorsa, Orman boşuna uğraşmasın. Biz haklı bir galibiyet aldık” açıklamasını yaptı.
Şekip Mosturoğlu, “Orman, ‘Bizim futbolcularımızı ahlaklı, burada aile ortamı var’ diyerek diğer kulüpleri rencide ediyor” derken, TFF ve MHK’ya mesaj yollamayı da unutmadı. Hakem hatalarının denk olduğu yönünde bir görüşün yerleştirilmeye çalışıldığını söyleyen Mosturoğlu, “Denkleştirici hata kavramı, adaletsizliktir. Kabul edileme. Biz açıklama yapıyoruz. TFF ve MHK’dan cevap geliyor. Aynı durumun Beşiktaş’a da olmasını istiyoruz. Hakem lehimize hata yaptı diye maç verilmeyecekse, karşısında oluruz. Rakibimizin böyle bir çabası varsa, bu boşa çabadır. Lig yarışında sadece Fenerbahçe yok. Fenerbahçe’yi durdurarak bir yarış olmaz” diye konuştu
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