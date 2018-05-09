Mosturoğlu, Galatasaray'a meydan okudu
Şampiyonluğun en güçlü adaylarından Galatasaray ile ilgili açıklama yapan Fenerbahçe Asbaşkanı Mosturoğlu, meydan okudu.
Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, lig yarışını son düdüğe kadar bırakmayacaklarını söyledi: Şansımız hâlâ sürüyor. Bu kez hissiyatım son maçta şampiyonluğu kazanacağımız yönünde. Taraftarımızla birlikte tek bir vücut olursak başarabiliriz.
Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mostuoğlu, Galatasaray’a meydan okudu. Son düdüğe kadar şampiyonluğu asla bırakmayacaklarını ve sonunda mutlu sona ulaşacaklarını söyleyen Mosturoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Son düdüğe kadar şampiyonluk şansımız devam ediyor. Sonuna kadar kovalayacağız. Taraftarlarımızın tek bir vücut olup coşkuyla kenetlenerek şampiyonluk için takımımızı son düdüğe kadar desteklemeleri gerekiyor. Geçmişte olduğu gibi taraftarımızla birlikte çok büyük zaferler elde etmiştik, yine taraftarlarımızla futbolcularımız birlik olursa bu şampiyonluk yarışının en iddialı takımlarından bir tanesi biziz. G.Saray son dakikaya kadar nefesimizi ensesinde hissedecek. Son dakikaya kadar şampiyonluk şansımızı sürdüreceğiz.
Artık önümüzde iki maç 180 dakika var. Ellerinden geldiği kadar taraftarlarımızın takımların arkasında olmaları lazım. Önümüzdeki sene de yeni bir sayfa açarak sıfırdan takımların arkasında geçmişte olduğu gibi durmaları lazım. Şampiyon olarak önümüzdeki sezona da daha büyük bir motivasyonla başlarız. Bu sezon Akhisarspor karşılaşması da beni en çok üzen karşılaşmalardan biriydi. Akhisar maçını burada kazansaydık bugün liderdik belki. Camianın da şampiyon olacağımız yönünde hissiyatı var. İki defa son maçta şampiyonluğu kaybetmiştik. Benim de hissiyatım sanki son maçta kazanacağımız gibi. İnşallah öyle bir durum gerçekleşir ve camia daha büyük bir mutluluk yaşar. İnşallah şampiyon oluruz.”
Aykut Hoca ilk günden beri ‘Bu takım şampiyonluğun en büyük favorisi, şampiyon olacak’ dedi. O günlerde de puan farkı vardı, ona rağmen bunu söyledi. Bence Aykut Hoca’ya inanmak lazım, biz yönetim olarak ona inanıyoruz. Aykut Hoca çok samimi beyanlar veriyor. Hoca eğer futbolculara güvenmese böyle bir inancı olmaz. Bu kadar iddialı konuşmaz.
Aykut Hoca dengeli insan, olmayacak şeye söz vermeyen, gücü yetmeyecek şeye iddiaya girmeyen yapıya sahip. Biz yöneticiler olarak ona zaten güveniyoruz. Camia olarak baştan itibaren hocanın söylediklerine ve samimiyetine itibar etseydik bugünlerde daha rahat bir fikstürle, puan farkıyla önde olurduk.”
FANATİK
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