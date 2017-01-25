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Motorin fiyatlarına indirim geldi

Motorin fiyatlarına indirim geldi.18249
  • Giriş : 25.01.2017 / 10:02:00

Zam açıklamalarına alışan vatandaşa bu kez indirim müjdesi geldi.

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Vatandaşlara güzel haber geldi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklama ile bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 6-7 kuruş indirim beklendiği bildirildi. Benzinde ise indirim beklenmiyor.

'26 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 6-7 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Gazyağında ve siyah ürünlerde de indirim beklenirken, benzinde fiyat değişikliği beklenmiyor.'

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