Motorin fiyatlarına indirim geldi
Vatandaşlara güzel haber geldi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklama ile bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 6-7 kuruş indirim beklendiği bildirildi. Benzinde ise indirim beklenmiyor.
'26 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 6-7 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Gazyağında ve siyah ürünlerde de indirim beklenirken, benzinde fiyat değişikliği beklenmiyor.'
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