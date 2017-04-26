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Motorine indirim geliyor!

Motorine indirim geliyor!.18249
  • Giriş : 26.04.2017 / 09:34:00

Motorine 12-14 kuruş civarında indirim geleceği açıklandı.

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Vatandaşa güzel haber geldi. Petrol Ürünler, İşverenler Sendikası (PÜİS) motorine 12-14 kuruş civarında indirim beklendiği açıklandı. İndirimin 27 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti.

PÜİS'in twitter hesabından yapılan açıklada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 27 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 12-14 kuruş civarında indirim beklenmektedir. Benzin grubunda ise 26 Nisan 2017 tarihinde fiyat değişikliği beklenmemektedir." denildi.

TRT

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