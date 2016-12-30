Motorine zam geldi
2016 yılının son günü motorine gelecek zam belli oldu. Geçen hafta benzinin litre fiyatına 10 kuruş zam yapılmış, motorin fiyatı değişmemişti.
Konuya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) motorin fiyatına 12 kuruşluk zam yapıldığını bildirdi.
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