Motorine zam geliyor!
Vatandaşa kötü haber Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan geldi. 27 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere zam beklendiği bildirildi.
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Dolarda referandum etkisi
Bağımsızlık referandumu piyasaları da etkiledi. Dolar 3.50 civarında seyrediyor.
Doğalgaz'ın gitmediğ hiç bir İl kalmayacak
Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'deki tüm illere doğalgaz vereceklerini açıkladı.
Bakan: 40 milyon TL ödeme yapılacak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, önemli bilgiler paylaştı.
Türkiye için kritik veri açıklandı!
Türkiye için kritik veri bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıkladı.