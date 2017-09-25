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Motorine zam geliyor!

Motorine zam geliyor!.18249
  • Giriş : 25.09.2017 / 09:37:00

Kötü haber Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan geldi.

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Vatandaşa kötü haber Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan geldi. 27 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere zam beklendiği bildirildi.

Habur Sınır Kapısı kapatıldı!

Uyarı geldi: Bu akşama dikkat!

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