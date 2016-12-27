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Motorlu Taşıtlar Vergisi açıklandı

Motorlu Taşıtlar Vergisi açıklandı.18990
  • Giriş : 27.12.2016 / 09:09:00

Araçlardan 2017 yılında alınacak Motorlu Taşıtlar Vergisi açıklandı.

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Sürücülerin merakla beklediği rakamlar geldi. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), en düşük 68 TL'ye, en yüksek ise 23,586 TL olarak açıklandı.

2017 yılı itibariyle alınacak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) oranları bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu yıl için yüzde 3.83 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılan MTV listesine göre, en yüksek MTV, 23,586 TL ile 1-3 yaş arasındaki 4,000 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip araçlardan alınacak.

Listede yer alan en düşük MTV tutarı ise 68 TL ile 1,300 cm3 ve aşağısı motor hacmine sahip 16 ve yukarı yaştaki araçlardan alınacak.

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