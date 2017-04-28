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MSM'nin kundaklanmasında tahliye

MSM'nin kundaklanmasında tahliye.16724
  • Giriş : 28.04.2017 / 11:05:00

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali Algül hakkında karar verildi.

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Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali Algül'ün yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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