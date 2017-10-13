MTV'de oranlar açıklandı!
Maliye Bakanlığı yetkilileri kritik açıkladı. Motorlu taşıtlar vergisi 1300 cc ve altı arabalar için yüzde 15, 1300 cc üstü içinse yüzde 15 artı 10 puanlık artış olarak duyuruldu..
Gelir Vergisi Kanunu'nun üçüncü dilimindeki ücretler için yapılacak vergi kesintisi oranının yüzde 27 yerine yüzde 30 olarak uygulanmasına" ilişkin madde, AK Parti'nin verdiği önergeyle, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen "torba tasarı"dan çıkarıldı. Öte yandan, MTV'de zam oranı düşürüldü.
Ücretlilerden alınan Gelir Vergisi'nin yzde 27'den yüzde 30'a yükseltilmesine ilişkin düzenlemeden vazgeçildi. Asgari ücretin 1404 TL'nin altına inmeyeceğini ön gören düzenleme komisyonda kabul edildi.
Üçüncü dilimdeki vergi kesintisi oranı, mevcut durumdaki gibi yüzde 27 olarak uygulanmaya devam edilecek
Öte yandan, MTV'de zam oranı da düşürüldü. Oranın yüzde 40'dan yüzde 25'e çekileceği açıklandı.
1300 CC altı için yüzde 15, üstü için yüzde 25 oranında zam yapıldı.
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