Muammer Güler tanık olarak dinlenecek
Dink davasında flaş bir gelişme yaşandı. Mahkeme, İçişleri Eski Bakanı Güler'in dinlenilmesine karar verdi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin görülen davada aralarında eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, eski Emniyet Müdürleri Hanefi Avcı, Emin Arslan, Bülent Köksal, Recep Güven, Selim Kutkan ile azeteci Nedim Şener’in de olduğu 51 kişinin tanık olarak dinlenmesi kararlaştırıldı. Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek’in tahliye talebi reddedilerek, soruşturmanın genişletilmesine ilişkin gelecek celse karar verileceği belirtildi. Duruşma 6 Şubat 2017 tarihine ertelendi.
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