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Muazzez Ersoy: Nene Hatun'u oynarım

Muazzez Ersoy: Nene Hatun'u oynarım.10597
  • Giriş : 17.01.2017 / 17:39:00

Muazzez Ersoy, katıldığı radyo programında önemli açıklamalarda bulundu.

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Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizi ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu ve dizide Nene Hatun'u oynayabileceğini belirtti.

Muazzez Ersoy, Diriliş Ertuğrul dizisini beğeni ile izlediğini ve kaçırdığı takdirde o bölümü hemen internetten izlediğini söyledi.

Bir radyo programına katılan Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, “Muazzez Ersoy evde ne yapar? Mesela hangi diziyi izler sorusuna" şöyle cevap verdi: “Sadece ve sadece Diriliş Ertuğrul izliyorum. İşim olur kaçırırsam da hemen o bölümü internetten izliyorum. Tarihimizde olmuş olayları, devletimizin kuruluşunu çok iyi anlatıyor. Ben o diziyi sadece izlemiyorum, yaşıyordum da!"

Yıllar önce rol aldığı dizi ve filmler çok konuşulan sanatçı, "Kurtuluş Savaşı, Diriliş Ertuğrul gibi bir yapımda oynamak isterim. Bizim geçmişimizde yaşadığımız sıkıntıyı bilmemiz gerekiyor. Nene Hatun mesela onun hayatını çeksinler ben oynarım" diye konuştu.

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