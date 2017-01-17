Muazzez Ersoy: Nene Hatun'u oynarım
Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizi ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu ve dizide Nene Hatun'u oynayabileceğini belirtti.
Muazzez Ersoy, Diriliş Ertuğrul dizisini beğeni ile izlediğini ve kaçırdığı takdirde o bölümü hemen internetten izlediğini söyledi.
Bir radyo programına katılan Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, “Muazzez Ersoy evde ne yapar? Mesela hangi diziyi izler sorusuna" şöyle cevap verdi: “Sadece ve sadece Diriliş Ertuğrul izliyorum. İşim olur kaçırırsam da hemen o bölümü internetten izliyorum. Tarihimizde olmuş olayları, devletimizin kuruluşunu çok iyi anlatıyor. Ben o diziyi sadece izlemiyorum, yaşıyordum da!"
Yıllar önce rol aldığı dizi ve filmler çok konuşulan sanatçı, "Kurtuluş Savaşı, Diriliş Ertuğrul gibi bir yapımda oynamak isterim. Bizim geçmişimizde yaşadığımız sıkıntıyı bilmemiz gerekiyor. Nene Hatun mesela onun hayatını çeksinler ben oynarım" diye konuştu.
DİĞER HABERLER
Nejat İşler: Aynı kötü evliliklere benziyor
Nejat İşler, geçirdiği hastalık yüzünden işlerinin patladığını belirtti.
Hadise-Hakan Sabancı aşkı için açıklama
Güzel şarkıcı Hadise, hakkında çıkan aşk dedikodularına yanıt verdi.
Tarık Akan'ın oğlu Barış, dünya evine girdi
Geçen sene Eylül ayı içerisinde hayatını kaybeden Tarık Akan'ın oğlu evlendi.
Kaan Boşnak konsere gittiği ilçede tutuklandı
'Yüzyüzeyken Konuşuruz' müzik grubunun solisti Kaan Boşnak, Bandırma'da gözaltına alındı.
Demet Şener ile Kutluay mal paylaşıyor
11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'dan boşanma kararı alan Demet Şener'in istediği tazminat belli oldu.
Usta sanatçı Fatma Girik'ten kötü haber
Usta sinema sanatçısı Fatma Girik'ten sevenlerini üzecek bir haber geldi.