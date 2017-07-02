Facebook Twitter Rss

Kamu işçileri için imzalar yarın!

Kamu işçileri için imzalar yarın!.11993
  • Giriş : 02.07.2017 / 11:01:00
  • Güncelleme : 02.07.2017 / 11:02:47

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren bir açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Bakan Mehmet Müezzinoğlu'ndan yüz binlerce çalışanı ilgilendiren bir açıklama geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Doburca Tesisleri'nde dün gece gazetecilere açıklama yapan Bakan Müezzinoğlu, kamu işçileri için toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandığı müjdesini verdi. 1.5 aydan beri kamuda çalışan işçilerle ilgili toplu sözleşme görüşmelerinin Türk-İş Başkanı başkanlığındaki sendika temsilcileriyle yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Bakan Müezzinoğlu, Özellikle Ramazan ayında devam ettiğimiz çalışmaları, bayramdan hemen sonraki günlerde, Perşembe Cuma günü yaptığımız çalışmalarda büyük bir olgunluk noktasına getirdik dedi.

TÜM TARAFLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Türk İş ve diğer sendika başkanlarının yanı sıra Maliye Bakanı ve hükümete teşekkür eden Müezzinoğlu şöyle devam etti:

Hükümetimize de teşekkür ediyorum işçilerimizin enflasyona karşı korunması, enflasyona ezdirilmemesi, mümkünse enflasyonun üzerinde bir artışı sağlayabilmek adına onların taleplerini karşılama gayreti içinde olduk ve sayın Başbakanımıza burada özellikle teşekkür etmek istiyorum o da bu anlamda bizim yüzde 90lara varan uzlaşımızı yüzde 100 noktasına taşıdı inşallah pazartesi günü saat 11.00 de Sayın Başbakanımızın Başkanlığında Türk-İş Başkanımız ve bizler 190 bin, yaklaşık 200 bin işçimizi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin imza törenini yapmış olacağız. İşçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başbakanımız pazartesi günü saat 11.00de Bakanlar Kurulu öncesi toplantıda anlaşmayı kamuoyuna duyuracak.

'AYAK TERİ DÖKÜYORLAR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşü 'Adalet Yürüyüşü' olarak görmediğini belirten Bakan Müezzinoğlu, siyasilerin ülkenin ve milletin geleceği adına 'akıl ve alın teri' dökmesi gerektiğini kaydederek, Biz özellikle 15 yıldır bu milletin yarınlarını muasır medeniyet seviyesinin üstündeki o hedefi yakalayabilmesi için akıl teri döküyoruz. Alın teri döküyoruz. CHP lideri ve ekibi ise ayak teri dökmeye devam ediyorlar buyursunlar ayak teri dökmeye devam etsinler."

Bir zehirlenme vakası da 'düğünden'

Sancaklı: O eve bir daha girmedik

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Dolar o seviyenin üstüne çıktı

Dolar o seviyenin üstüne çıktı

Dolar haftanın ilk gününe hızlı başladı. 3.55 seviyesine kadar yükseldi.

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı.

 

Hükümetten sigara zammı kararı

Hükümetten sigara zammı kararı

Temmuz ayında sigaraya zam yapılmayacağı, alkole ise zam geleceği açıklandı.

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Türkiye ihracatı mayısta yüzde 12,5 artarak 13 milyar 616 milyon dolara ulaştı.

 

Google'a dev ceza

Google'a dev ceza

Google'a Avrupa tarafından 2,4 milyar euro para cezası kesildiği öğrenildi.

Altın fiyatları bir dakika içerisinde dip yaptı!

Altın fiyatları bir dakika içerisinde dip yaptı!

Altın fiyatları 1 dakika içerisinde akıl almaz bir düşüş gösterdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya