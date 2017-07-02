Kamu işçileri için imzalar yarın!

Giriş : 02.07.2017 / 11:01:00

02.07.2017 / 11:01:00 Güncelleme : 02.07.2017 / 11:02:47

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren bir açıklama yaptı.