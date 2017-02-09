Müge Anlı bu kez de Japonları şaşırttı
Ekranların reyting rekortmeni Araştırmacı – Gazeteci Müge Anlı çözdüğü kayıp ve cinayet dosyalarıyla tüm dünya basının takibi altında. Amerika ve Avrupa basınından sonra bu kez de Japonya Müge Anlı’nın başarısını gündemine taşıdı.
3,5 yaşındaki Irmak Kupal’ın katili Himmet Aktürk’ün cinayeti işlediğini Müge Anlı’da itiraf etmesi Japonya’nın en büyük ulusal televizyonlarından “Asahi TV” ekranlarında yayımlanan “Torihada” isimli programın yapımcılarının da büyük ilgisini çekti.
Yıllardır Japon kamuoyu tarafından ilgiyle takip edilen programda, Müge Anlı’nın Irmak Kupal cinayetini itiraf ettirmesi ve aydınlatasına tam 45 dakikalık bir bölüm ayrıldı.
Müge Anlı’nın bu başarısı Japonları şaşırttı.
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