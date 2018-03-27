Müge Anlı DNA sonuçlarını açıklıyor
Geçtiğimiz yıl cinayete kurban giden ve öldürüldükten sonra erkek olduğu ortaya çıkan Şükran Aktaş'ın 22 yaşındaki kızının gerçek annesinin kim olduğu merak konusu oldu.
Müge Anlı'nın programında işlenen bu ilginç konuya tüm Türkiye hayret etti. Akıllara durgunluk veren olayın detayları ise şöyle; Geçen yıl 8 Mart’a İstanbul Kumburgaz’da oturan ve ‘Handan’ isimli bir butiği işleten 60 yaşındaki Şükran Aktaş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aktaş’ın ölümünü şüpheli bulunca ceset Adli Tıp’a kaldırıldı. Adli Tıp’ta yapılan incelemede Aktaş’ın erkek olduğu gerçeği ortaya çıktı. Bu eşi benzeri az görülen olayda, Aktaş’ın eşi ve 22 yaşındaki kızına bildirildi. Tansu, duydukları karşı şoke olurken eşi “Nasıl olur, benim eşim kadındı” diye anlattı. Eşinin bu söylediği kafaları alak bulak etti. 1 yıl sonra Aysel Başar kızının 2 günlükken hastaden kaçırıldığını Tansu'nun öz kızı olabilceğini, bütün işaretlerin onu gösterdiğini söyledi.
TRT
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