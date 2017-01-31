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Müge Anlı'ya 'Atalay Filiz' cezası

Müge Anlı'ya 'Atalay Filiz' cezası.14206
  • Giriş : 31.01.2017 / 13:50:00

RTÜK, Müge Anlı'nın programında geçen bir diyalog üzerine harekete geçti.

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Türkiye'nin severek izlediği 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına ceza geldi. Seri katil Atalay Filiz ile ilgili bölümde telefonla canlı yayına bağlanan insan kaçakçısı ile konuşan Müge Anlı'nın sözleri üzerine harekete geçen RTÜK, rekor bir ceza kesti.

Seri katil Atalay Filiz için "Yurt dışına kaçmasına izin vermeyeceğiz" diyerek, Filiz'in fotoğraflarının bu işi yapan herkese dağıtıldığı ifade etti. Müge Anlı programa katılan insan kaçakçısına; "Mültecilere can yeleği takmayı unutmayın" dedi. RTÜK, bu yayından dolayı ATV'ye 1 milyon 320 bin lira ceza kesti.

Sözcü'nün haberine göre, yayından dolayı kanala kesilen ceza miktarının 1 milyon 320 bin lira olduğu öğrenildi. Bu da son dönemde RTÜK’ün bir programa kestiği en yüksek rakamlı cezaya denk geliyor.

“YUNANİSTAN’A KAÇA GÖTÜRÜYORSUNUZ” DİYE SORMUŞTU

Anlı, ATV'de sunduğu “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programında insan kaçakçılarına bağlanarak, Atalay Filiz'in kaçırılmasına vesile olmayacaklarını açıklayan insan kaçakçılarını seyirciye alkışlatmış, insan kaçakçılarına “Yunanistan'a kaça götürüyorsunuz” şeklinde sorular yöneltmişti.

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Müge Anlı'nın programını “İnsan kaçakçılarının propagandasını yapıp suç işledi” gerekçesiyle RTÜK'e şikayet etti. RTÜK, oy çokluğuyla programa ceza kesti. 

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