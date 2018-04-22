Müge Anlı'ya bir tepki de Ali Cansun'dan geldi
Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylar hakkında yaptığı açıklamasında Beşiktaşlı kaleci Tolga Zengin'i hedef alan Müge Anlı'ya tepki geldi.
Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun, derbide çıkan olaylardan Tolga Zengin'i sorumlu tutan Müge Anlı'ya patladı: Senin programına gelenler ana avrat küfür etsin, sen programını devam ettir görelim.
Cansun sosyal medya hesabından şu ifadeleri yazdı:
"Taraftar orada olduğu için futbolcu para kazanmıyor, futbolcu Futbol oynama yeteneklerine sahip olduğu için para kazanıyor. Müge Anlı hadi programına gelenler ana avrat küfür etsin sen de programını devam ettir bakalım? Siz asıl seyirci sayesinde para kazanıyorsunuz. Bir yeteneğiniz olmadan oradan buradan eş dost tanıdıklarınızla program yapıyorsunuz."
Tatil edilen derbiyi tribünden takip eden Müge Anlı, maçın ardından kendi programında Beşiktaş'ın file bekçisi Tolga Zengin'le ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;
"O taraftar orada olduğu için para kazanıyorsun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak dönüp taraftara saldıramazsın."
TRT
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