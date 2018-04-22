Facebook Twitter Rss

Müge Anlı'ya bir tepki de Ali Cansun'dan geldi

Müge Anlı'ya bir tepki de Ali Cansun'dan geldi.17318
  • Giriş : 22.04.2018 / 09:42:00

Yaptığı derbi açıklması sonrası Müge Anlı'ya bir tepki de Ali Cansun'dan geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylar hakkında yaptığı açıklamasında Beşiktaşlı kaleci Tolga Zengin'i hedef alan Müge Anlı'ya tepki geldi.

Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Cansun, derbide çıkan olaylardan Tolga Zengin'i sorumlu tutan Müge Anlı'ya patladı: Senin programına gelenler ana avrat küfür etsin, sen programını devam ettir görelim.

Cansun sosyal medya hesabından şu ifadeleri yazdı:

"Taraftar orada olduğu için futbolcu para kazanmıyor, futbolcu Futbol oynama yeteneklerine sahip olduğu için para kazanıyor. Müge Anlı hadi programına gelenler ana avrat küfür etsin sen de programını devam ettir bakalım? Siz asıl seyirci sayesinde para kazanıyorsunuz. Bir yeteneğiniz olmadan oradan buradan eş dost tanıdıklarınızla program yapıyorsunuz."

Tatil edilen derbiyi tribünden takip eden Müge Anlı, maçın ardından kendi programında Beşiktaş'ın file bekçisi Tolga Zengin'le ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

"O taraftar orada olduğu için para kazanıyorsun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak dönüp taraftara saldıramazsın."

TRT

Abdullah Gül'den trol açıklaması

Beşiktaş harekete geçti! Dava açılıyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Murat Boz'dan ayrılık için ilk açıklama

Murat Boz'dan ayrılık için ilk açıklama

Şarkıcı Murat Boz'dan ayrılık haberleri ile ilgili ilk açıklama geldi.

Yasmin Erbil'den 'Anıl Tetik' açıklaması

Yasmin Erbil'den 'Anıl Tetik' açıklaması

Yasmin Erbil, isminin aşk dedikodularına karıştığı Anıl Tetik ile ilgili açıklama geldi.

 

Olay isim Erol Köse'ye hapis cezası verildi

Olay isim Erol Köse'ye hapis cezası verildi

Magazin dünyasının olay isimlerinden Erol Köse'ye hapis cezası verildi.

Seda Sayan: Kılıçdaroğlu'na çok bozuldum

Seda Sayan: Kılıçdaroğlu'na çok bozuldum

Ünlü isim Seda Sayan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü.

 

Serdar Ortaç'ın karısı Arap şeyhiyle görüştü

Serdar Ortaç'ın karısı Arap şeyhiyle görüştü

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın karısının bir Arap şeyhiyle görüştüğü öğrenildi.

Doğulu, ücreti Mina'nın ailesine iade etti mi?

Doğulu, ücreti Mina'nın ailesine iade etti mi?

Ünlü pop şarkıcısı Kenan Doğulu, ücreti Mina'nın ailesine iade ettiği iddia edilmişti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya