Muğla'da 14 kişi FETÖ'den adliyeye sevk edildi
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Muğla'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken 8 Nisan'da yakalanan ve aralarında Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen doktor, askeri doktor, diplomat, öğretmen ve özel sektör çalışanlarının da bulunduğu 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenmişti.
TRT
DİĞER HABERLER
'Can Feda' filmine büyük şok!
Can Feda filmine 'gençleri şiddete özendiriyor' gerekçesiyle izin verilmedi.
Sözleşmeli öğretmenlik şartları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuru yapacak adaylar için şartlar açıklandı.
Yalıya çarpan geminin kaptanı ifade veriyor
İstanbul Boğazı'nda yalıya çarpan geminin kaptanı ifade veriyor.
Marmaray'da olay! Seferler durduruldu!
Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda bu sabah büyük bir panik yaşandı.
Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti
Eskişehir'de bulunan Osmangazi Üniversitesi rektörü Hasan Gönen istifa etti.
Kosova'dan getirilen FETÖ'cüler adliyede
Kosova'dan Türkiye'ye getirilen 6 FETÖ üyesi adliyeye sevk edildi.