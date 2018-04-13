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Muğla'da 14 kişi FETÖ'den adliyeye sevk edildi

Muğla'da 14 kişi FETÖ'den adliyeye sevk edildi.14171
  • Giriş : 13.04.2018 / 12:33:00

FETÖ soruşturması kapsamında Muğla'da operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Muğla'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken 8 Nisan'da yakalanan ve aralarında  Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen doktor, askeri doktor,  diplomat, öğretmen ve özel sektör çalışanlarının da bulunduğu 14 zanlının  emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock  kullanıcısı olduğu belirlenmişti.

TRT

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