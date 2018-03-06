Facebook Twitter Rss

Muğla'da aracı durdurup katliam yaptı

Muğla'da aracı durdurup katliam yaptı.23591
  • Giriş : 06.03.2018 / 13:08:00

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Aydın Bozkurt isimli şahıs katliam yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Korkunç olay Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşandı. Aydın Bozkurt, aracıyla yolunu kestiği kayınpederi ve kayınbiladerini pompalı tüfekle öldürdü, boşanma davası süre eşi ise yaralandı.

MUĞLA- Fethiye karayolu üzerinde, Zeytin Alanı Mahallesi yakınında bugün saat 11.00 sıralarında, Aydın Bozkurt otomobille, içinde kayınpederi Ahmet Sivrikaya ve eşi Zeynep Bozkurt’un bulunduğu, kayınbiraderi Abdullah Sivrikaya’nın kullandığı otomobilin önünü kesti. Görgü tanıklarının ifadesine göre araçtan pompalı tüfekle inen Bozkurt, ilk olarak ön cama ateş açtı. Ardından kapıyı açıp araçtakilere ateş etti. Ahmet Sivrikaya ve Abdullah Sivrikaya olay yerinde öldü. Zeynep Bozkurt ise ağır yaralandı. Ardından elindeki silahı kendi çenesinin altına dayanan Bozkurt, tetiği çekerek yaşamına son verdi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde damat Aydın Bozkurt, otomobiliyle yolunu kestiği kayınpederi ve kayınbiraderine pompalı tüfekle defalarca ateş edip öldürdü, boşanma davası süren eşini ise yaraladı. Ardından çene altına dayadığı silahla yaşamına son verdi.Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Muğla- Fethiye karayolu üzerinde, Zeytin Alanı Mahallesi yakınında meydana geldi. Damat Aydın Bozkurt kullandığı 48 P 3262 otomobille, içinde kayınpederi Ahmet Sivrikaya ve eşi Zeynep Bozkurt'un bulunduğu, kayınbiraderi Abdullah Sivrikaya'nın kullandığı 10 PS 383 plakalı otomobilin önünü kesti. Görgü tanıklarının ifadesine göre araçtan pompalı tüfekle inen Bozkurt, ilk olarak ön cama ateş açtı. Ardından kapıyı da açan Bozkurt, araçtakilere ateş etti. Ahmet Sivrikaya ve Abdullah Sivrikaya'yı olay yerinde öldürdü. Zeynep Bozkurt ise ağır yaralandı. Ardından elindeki silahı kendi çenesinin altına dayanan Bozkurt, tetiği çekerek intihar etti. Olayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yola gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Sivrikaya, Abdullah Sivrikaya ve Aydın Bozkurt'un olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralı kurtulan Zeynep Bozkurt ise ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeynep Bozkurt ile Aydın Bozkurt'un boşanma davalarının sürdüğü belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
daha fazla video için

Olayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Sivrikaya, Abdullah Sivrikaya ve Aydın Bozkurt’un olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralı kurtulan Zeynep Bozkurt ise ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Zeynep Bozkurt ile Aydın Bozkurt’un boşanma davalarının sürdüğü belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

HÜRRİYET

Müjdeli haber geldi! 10 bin polis alınacak

HDP'li vekil hakkında fezleke

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Teröristler Afrin'e silah sevk ediyor

Teröristler Afrin'e silah sevk ediyor

TSK'nın operasyon yürüttüğü teröristler Afrin'e silah sevk ediyor.

İzmir'de huzur operasyonu: 490 kişi yakalandı

İzmir'de huzur operasyonu: 490 kişi yakalandı

İzmir'de huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan operasyonlarda 490 kişi yakalandı.

 

Müjdeli haber geldi! 10 bin polis alınacak

Müjdeli haber geldi! 10 bin polis alınacak

Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne 10 bin polis alınacağı öğrenildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun oğlu terhis oldu

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun oğlu terhis oldu

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun oğlu terhis oldu.

 

FETÖ'de 12 rütbeli askere gözaltı

FETÖ'de 12 rütbeli askere gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında Düzce'de operasyonlar başlatıldı.

Salih Müslim Almanya'dan istendi

Salih Müslim Almanya'dan istendi

Terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim Almanya'dan istendi


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya