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Muğla'da FETÖ'den 7 kişi tutuklandı!

Muğla'da FETÖ'den 7 kişi tutuklandı!.14171
  • Giriş : 11.06.2018 / 15:25:00

FETÖ soruşturması kapsamında Muğla'da operasyonlar düzenlendi.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen Muğla'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında MİT  Bölge Müdürlüğü, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla  FETÖ/PDY'nin kentte yeni yapılanma içinde olduğu tespiti üzerine düzenlenen  operasyonda bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 22'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u adliyeye sevk  edildi.

Zanlılardan Y.S, E.T, T.T, A.D, M.S, A.S. ve H.G. tutuklandı, K.S, Y.K  ve D.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden Ü.T. ve T.T'nin arama kaydının bulunduğu Burdur'daki,  R.Ç'nin de Afyon'daki ekiplere teslim edildiği öğrenildi.

Gözaltındaki 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin Muğla'daki yeni yapılanmasında aktif olarak  faaliyet yürüttüğünün saptanması üzerine 6 Haziran'da operasyon başlatılmıştı.

Firari örgüt mensuplarının barınma ihtiyacının karşılandığı, örgüte  müzahir olan ve maddi durumları iyi olmayan kişilere kopmalarını engellemek  amacıyla yardımda bulunulduğu, davaların takip edilerek, terör örgütüyle  iltisaklı kişiler ve aileleriyle temas halinde olunmaya çalışıldığı, davaları  süren örgüt mensuplarının itirafçı olmalarını engellemek için sanık ve tanıkların  ailelerine telkinde bulunulduğu tespit edilmişti.

Örgütün "gaybubet" olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları  belirlenen 21 şüpheli, teknik ve fiziki takip sonucu Muğla'nın Menteşe, Köyceğiz,  Dalaman, Fethiye, Bodrum ve Milas ilçelerindeki 15 adrese düzenlenen eş zamanlı  operasyonda gözaltına alınmıştı.

Zanlıların adreslerinde delil niteliğindeki dijital materyaller, sahte  kimlik ve pasaportlar ele geçirilmişti.

FETÖ/PDY'nin Muğla ve civarındaki yeni yapılanmasının çökertildiği  belirtilen operasyon sırasında bazı şüphelilerin, telefonlarını klozete ve su  dolu kovalara attıkları, bazılarının da telefonlarını formatlamaya çalıştıkları  tespit edilmişti.

TRT

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