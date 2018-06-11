Muğla'da FETÖ'den 7 kişi tutuklandı!
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen Muğla'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında MİT Bölge Müdürlüğü, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla FETÖ/PDY'nin kentte yeni yapılanma içinde olduğu tespiti üzerine düzenlenen operasyonda bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 22'ye yükseldi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Y.S, E.T, T.T, A.D, M.S, A.S. ve H.G. tutuklandı, K.S, Y.K ve D.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden Ü.T. ve T.T'nin arama kaydının bulunduğu Burdur'daki, R.Ç'nin de Afyon'daki ekiplere teslim edildiği öğrenildi.
Gözaltındaki 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Terör örgütü FETÖ/PDY'nin Muğla'daki yeni yapılanmasında aktif olarak faaliyet yürüttüğünün saptanması üzerine 6 Haziran'da operasyon başlatılmıştı.
Firari örgüt mensuplarının barınma ihtiyacının karşılandığı, örgüte müzahir olan ve maddi durumları iyi olmayan kişilere kopmalarını engellemek amacıyla yardımda bulunulduğu, davaların takip edilerek, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve aileleriyle temas halinde olunmaya çalışıldığı, davaları süren örgüt mensuplarının itirafçı olmalarını engellemek için sanık ve tanıkların ailelerine telkinde bulunulduğu tespit edilmişti.
Örgütün "gaybubet" olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 21 şüpheli, teknik ve fiziki takip sonucu Muğla'nın Menteşe, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Bodrum ve Milas ilçelerindeki 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.
Zanlıların adreslerinde delil niteliğindeki dijital materyaller, sahte kimlik ve pasaportlar ele geçirilmişti.
FETÖ/PDY'nin Muğla ve civarındaki yeni yapılanmasının çökertildiği belirtilen operasyon sırasında bazı şüphelilerin, telefonlarını klozete ve su dolu kovalara attıkları, bazılarının da telefonlarını formatlamaya çalıştıkları tespit edilmişti.
TRT
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