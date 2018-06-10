Facebook Twitter Rss

Muğla'da korkutan deprem! Açıklama geldi

Muğla'da korkutan deprem! Açıklama geldi.19030
  • Giriş : 10.06.2018 / 08:11:00

Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Muğla'nın Datça ilçesi sallandı. Gökova Körfezi'nde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, bölge halkı kısa süreli panik atlattı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet  sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.24'de merkez üssü Gökova Körfezi olan  4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, yerin 13,55 kilometre derinliğinde meydana geldiği  belirlendi.

TRT

Muharrem İnce'yi yalanladı

Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaştı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

TANAP açılışına Erdoğan katılacak

TANAP açılışına Erdoğan katılacak

Enerji Bakanı Berat Albayrak, TANAP projesi hakkında bilgi verdi.

Şırnak'ta PKK'ya ağır darbe!

Şırnak'ta PKK'ya ağır darbe!

Şırnak'ta dün gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütüne ağır darbe indirildi.

 

Arabalı vapurda kredi kartı dönemi başladı

Arabalı vapurda kredi kartı dönemi başladı

İDO, arabalı vapurda kredi kartı döneminin başladığını açıkladı.

Mesai saatleri değişti

Mesai saatleri değişti

Türkiye'nin birçok ilinde mesai saatleri değişmeye başladı.

 

Ankara'da AVM'ler 2 gün kapalı!

Ankara'da AVM'ler 2 gün kapalı!

Ankara Valiliği, şehirde bulunan alışveriş merkezleri ile ilgili flaş bir karara imza attı.

Erdoğan, taziye mesajı yayımladı

Erdoğan, taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Erdoğan Demirören'in vefatı sonrası bir başsağlığı mesaj


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya