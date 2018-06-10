Muğla'da korkutan deprem! Açıklama geldi
Muğla'nın Datça ilçesi sallandı. Gökova Körfezi'nde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, bölge halkı kısa süreli panik atlattı.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.24'de merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, yerin 13,55 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
TRT
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