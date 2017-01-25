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Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'da korkutan deprem!.18079
  • Giriş : 25.01.2017 / 08:16:00

Muğla'nın Datça ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Muğla sallandı. Datça ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem vatandaşların panik yaşamasına neden olurken can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Depremin şiddeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 4,3 olarak açıklandı.

Sarsıntının 16,31 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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