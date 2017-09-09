Muğla'da korkutan deprem!
Muğla yine sallandı. Milas ilçesinde 4 büyüklüğünde meydana gelen deprem vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Sarsıntıda ölen ve yaralanan olmazken konuya ilişkin AFAD'dan açıklama geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.23'te merkez üssü Milas olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
HÜRRİYET
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