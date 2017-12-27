Muğla'da sular 25 metre çekildi
Muğla'nın Ula ilçesinde Akyaka Mahallesi sahilinde ilginç bir olay gözlendi. Hava sıcaklığının 17 derece olarak ölçüldüğü Akyaka Mahallesi'nde denizin 25 metre çekildiğini gören vatandaşlar şaşırdı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taçnur Baygar, yaptığı açıklamada, bölgede, mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 20-25 metreye kadar çekildiğini belirtti.
Baygar, "Denizdeki çekilmenin depremlerle ilgisi yok. Bu gel gite bağlı bir çekilme" dedi. MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy ise sahildeki deniz suyu çekilmesini bazı kişilerin depremle bağlantı kurmaya çalıştığını dile getirdi. Bilimsel anlamda bugüne kadar böyle bir bağlantı kurulamadığını anlatan Önsoy, çekilmenin bölgede o anki Hava Durumu ve rüzgardan da kaynaklanabileceğini söyledi.
HÜRRİYET
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