Facebook Twitter Rss

Muğla'da sular 25 metre çekildi

Muğla'da sular 25 metre çekildi.22662
  • Giriş : 27.12.2017 / 17:11:00

Muğla'nın Ula ilçesinde Akyaka Mahallesi sahilinde deniz 25 metre çekildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Muğla'nın Ula ilçesinde Akyaka Mahallesi sahilinde ilginç bir olay gözlendi. Hava sıcaklığının 17 derece olarak ölçüldüğü Akyaka Mahallesi'nde denizin 25 metre çekildiğini gören vatandaşlar şaşırdı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taçnur Baygar, yaptığı açıklamada, bölgede, mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 20-25 metreye kadar çekildiğini belirtti.

Baygar, "Denizdeki çekilmenin depremlerle ilgisi yok. Bu gel gite bağlı bir çekilme" dedi. MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy ise sahildeki deniz suyu çekilmesini bazı kişilerin depremle bağlantı kurmaya çalıştığını dile getirdi. Bilimsel anlamda bugüne kadar böyle bir bağlantı kurulamadığını anlatan Önsoy, çekilmenin bölgede o anki Hava Durumu ve rüzgardan da kaynaklanabileceğini söyledi.

HÜRRİYET

Igor Tudor: Türkiye'nin en iyisi Beşiktaş!

Beşiktaş, F.Bahçe'nin eski yıldızının peşinde

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İstanbullular dikkat! 4 saat trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat! 4 saat trafiğe kapalı

Atatürk Köprüsü, bakım ve onarım nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

İstanbul'da ByLock operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul'da ByLock operasyonu: 23 gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da operasyonlar düzenlendi.

 

Holding patronu gözaltına alındı

Holding patronu gözaltına alındı

Holding patronu Recep Ercan Keskin'in gözaltına alındığı öğrenildi.

MEB açıkladı! O öğretmen görevden alındı

MEB açıkladı! O öğretmen görevden alındı

Milli Eğitim Bakanlığı, Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı'yı görevden aldı.

 

Genelkurmay sayı verdi

Genelkurmay sayı verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

İstanbul'da hareketlilik!

İstanbul'da hareketlilik!

FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da operasyonlar düzenlendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya