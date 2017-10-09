Muğla'da terörist kendini patlattı!
Ülkenin dört bir yanında yuvalanan teröristlere yönelik operasyonlar tam gaz devam ediyor. Muğla'da köşeye sıkıştırılan teröristlerden biri kendisini patlattı.
Muğla Köyceğiz'de geçen hafta güvenlik güçleriyle çatışmaya girdikten sonra kaçan 2 teröristten biri kendisini patlatmış halde bulundu. Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz'de geçen hafta 7 terörist, güvenlik güçleriyle çatışmaya girmiş; olayda 5 terörist etkisiz hale getirilirken 2'si kaçmıştı.
Bölgede arama faaliyetlerine devam eden güvenlik güçleri, 2 teröristten birini kendisini patlatmış vaziyette buldu. Operasyona katılan ekiplerin kaçan diğer teröristi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan Muğla’nın Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerinde gerçekleştirilen PKK terör örgütü operasyonlarında, teröristleri Muğla’ya getiren 3 gemi personeli ve bir Suriyeli PKK terör örgütü elamanı adliyeye sevk edildi.
Geçen hafta içinde Seydikemer ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 4 PKK terör örgütü elemanı ile bunlara yardım ve yataklık yaptığı belirlenen üç kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan üç kişinin ifadesinde Seydikemer’de yakalanan 4 PKK’lının Köyceğiz Toparlar ormanlık alanda gizlenen 7 PKK terör örgütü mensubu ile buluşacakları ortaya çıkmış, düzenlenen operasyonda 5 PKK’lı etkisiz hale getirilmişti.
Operasyonlarda yakalanan ve Köyceğiz’de etkisiz hale getirilen Suriyeli PKK terör örgütü mensuplarının Suriye’nin Lazkiye limanından Ege açıklarına kadar getiren, yardım ve yataklık yapan üç Suriye uyruklu güvenlik güçlerince yakalanarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alınmıştı. Operasyonda yine Suriye uyruklu bir PKK terör örgütü mensubu da ele geçirildi. Yakalanan birisi PKK terör örgütü elemanı üçü yardım ve yataklık yapan 4 Suriye uyruklu TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Muğla Adliyesine sevk edildiler.
HÜRRİYET
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