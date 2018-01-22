Muğla'da yolcu otobüsü devrildi: 17 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ekrem K., 45 FS 248 plakalı otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
TRT
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