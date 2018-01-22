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Muğla'da yolcu otobüsü devrildi: 17 yaralı

Muğla'da yolcu otobüsü devrildi: 17 yaralı.24364
  • Giriş : 22.01.2018 / 11:04:00

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrildiği öğrenildi.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ekrem K., 45 FS 248 plakalı otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

TRT

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