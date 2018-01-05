Muğla'dan sonra Van'da da deprem oldu
Van'ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. Konuya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, gece saat 01.03 sıralarında merkez üstü Mollakasım Mahallesi’nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin kısa süreli paniğe neden olduğu belirtildi.
TRT
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